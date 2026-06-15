関東在住のAさん（50代女性）がため息をついたのは、今年8月に控えた息子の結婚式の準備を進めていたときのことです。式場に黒留袖のレンタルを問い合わせると、担当者から「夏用の留袖はご用意がなく、オールシーズン対応のものでしたらご用意しております」と言われたことが理由です。【写真】成人式の振袖を結婚後も着ても大丈夫？予定している式場は屋外に出る演出があり、真夏の炎天下に分厚い着物をまとうのをイメージするだ