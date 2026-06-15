怒涛の性能と独自の機構カワサキモータースジャパンは、イタリアのバイクブランド「bimota」が手掛ける新型モデル「TESI H2 TERA（テージ・エイチツー・テラ）」を2026年7月1日に発売することを発表しました。このモデルは、革新的なデザインとパフォーマンスを兼ね備えた、ラディカルなクロスオーバーモデルとして市場に投入されます。【画像】超カッコいい！ これが「Tesi H2 TERA(テージ・エイチツー・テラ)」です（30枚以