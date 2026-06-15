指定ごみ袋の品薄が続いていることから、札幌市は６月１５日から「指定外」のごみ袋の収集を始めました。期間は９月３０日までを予定しているということです。燃やせるごみと燃やせないごみが対象で、使用できる袋は４５リットル以内の中身が確認できる透明または半透明の袋です。一方で、使用できない袋もあります。例えば、中身が見えないものや水分がしみ出るような袋は使用することができません。