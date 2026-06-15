指定ごみ袋の品薄が続いていることから、札幌市は６月１５日から「指定外」のごみ袋の収集を始めました。９月末までの臨時的な対応ですが、スーパーではある異変が起きています。札幌市厚別区のごみステーションです。１５日は「燃やせるごみ」の日ですがー（山岡記者）「こちらのごみステーションを見てみますと、指定のごみ袋のほかに透明や半透明の袋が捨ててあります」半数以上が札幌市が指定し