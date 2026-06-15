多種多様な形状のモデルが揃うパターだが、中には異なるメーカーが似た形状、コンセプトの製品をリリースしているケースが少なくない。今回はそんな『そっくり』なパターを集めて、共通点や違いを徹底検証した。【試打結果】金属インサートを比較！『ファントム』はフィーリング、『ダマスカス』ミスの強さが魅力◇◇◇【筒】今回比較するパターは、タイトリスト『スコッティ・キャメロン ファントム7.2』と、オデッセイ『ダ