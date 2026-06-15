6月14日付けの男子世界ランキングが発表された。【写真】松山英樹のスイングビフォーアフター米国男子ツアー「RBCカナディアンオープン」で初優勝を果たした バド・コーリー（米国）が68位から自己最高の40位に順位を上げた。20位タイで終えた中島啓太は2ランクアップの134位。29位タイだった金谷拓実も3ランクアップの153位とわずかにアップした。出場しなかった松山英樹は1ランクアップの24位、久常涼は62位。次週の「全米オープ