キャロウェイゴルフ・ヨーロッパが公式インスタグラムを更新。「チーム・キャロウェイのメンバーに、サッカースキルのテストをしました」と記すと、キャロウェイを愛用する選手たちがリフティングに挑戦する動画を投稿した。そしてファンには「誰が一番上手だったか教えてください」と呼びかけていた。【動画】「あらゆる技を駆使」 J・ラームの巧みなリフティング最初に登場したのは米国10勝（メジャー2勝）、欧州4勝（メジャー2