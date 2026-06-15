お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏による東海テレビのゴルフ番組『ダイアン津田のバーディーチャンす〜』（毎週月曜深夜※東海3県）が、ロバート・秋山竜次によるメ〜テレ『秋山の楽しすぎる約30分』と局の垣根を超えてコラボレーションする。【写真】謎の外国人「デイビッド・キャディ・J」が乱入『ダイアン津田のバーディーチャンす〜』のきょう15日と22日の放送回では、ゴルフ未経験のロバート・秋山が参戦する。15日