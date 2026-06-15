巨人の丸佳浩外野手（37）が13日に放送された日本テレビ「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）の人気コーナー「アスリート熱ケツ情報」にVTR出演。相変わらずの面白トークで笑わせた。この日のテーマは「緊張すること」。辻岡義堂アナウンサー（39）から直撃を受けた丸は「なるほど！あります、あります！」と元気に応じる。そして、「遠征先で休みとかってあるじゃないですか。その時に知らない…喫茶店…入る時…