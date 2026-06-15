気象庁発表午後3時38分「線状降水帯直前予測」 沖縄県本島北部では、今後3時間以内に線状降水帯が発生し、非常に激しい雨が同じ場所で降り続く可能性が高まっています。命に危険が及ぶ災害発生の危険度が急激に高まる恐れがあります。 【写真を見る】【線状降水帯 直前予測】沖縄本島北部は今後3時間以内に線状降水帯発生の恐れ厳重警戒を気象庁 午後3時38分 発表 沖縄本島地方では、梅雨前線や前線に流れ込む湿った空気