気象庁は午後3時38分、沖縄県に線状降水帯直前予測に関する気象防災速報を発表しました。【映像】沖縄県の雨雲の動き沖縄県本島北部では今後3時間以内に線状降水帯が発生し、土砂災害や氾濫などで周囲の状況が一変して避難が困難になる恐れがあります。周囲の状況を確認するとともに、自治体の避難情報などに注意してください。（ANNニュース）