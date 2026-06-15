岸和田競輪の「G1高松宮記念杯、パールC」は16日に開幕する。15日は前検を実施した。佐藤水菜（27＝神奈川）は14日まで行われた自転車トラック種目の全日本選手権でスプリントとケイリンの2冠を達成した。「疲れはないけど、1日1走なら」。競技で、もっと厳しいスケジュールにも対応しており、状態に不安はないという。競輪は松戸でG1オールガールズクラシックを完全優勝した4月下旬以来となる。「（前回G1で）3日間、バック