大相撲の元横綱・若乃花でタレントの花田虎上の妻・倉実さんが13日に自身のアメブロを更新。高校2年生の長女・百華さんの弁当の変化についてつづった。【映像】貴乃花光司、再婚した妻との写真この日、倉実さんは「今週のWakaのお弁当は3回」と切り出し「鮭弁、親子丼、鰤の照り焼き弁」と作った弁当を写真とともに紹介。初めて親子丼を弁当に入れたことを明かし「食中毒を避けるために卵によく火を落としましたが美味しく食べ