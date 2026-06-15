取材に応じる日本維新の会の中司幹事長＝15日午後、国会日本維新の会の中司宏幹事長は15日、自民党の鈴木俊一幹事長と東京都内で会談し、衆院議員定数削減法案や「副首都」構想の関連法案などを念頭に「（今国会の）会期内で収まらなければ、延長してでも成立させてほしい」と求めた。自民側は7月17日までの会期内成立に全力を挙げる考えを示し、延長の是非については答えなかった。中司氏は定数削減と副首都に加え、いずれも