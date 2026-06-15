（左から）人気キャラクター「ハローキティ」を活用したフランスの記念コイン、アニメ「名探偵コナン」をテーマにしたクック諸島の記念コイン、映画「男はつらいよ」をテーマにしたクック諸島の記念コイン（いずれも造幣局提供）財務省は、日本のアニメやマンガのキャラクターや、国宝などの地域資源をあしらった記念貨幣の発行について検討を始めた。コンテンツを主眼にした記念貨幣は現状発行できないが、英国では映画「ハリー