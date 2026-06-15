お笑いコンビ「海原やすよともこ」が14日放送のテレビ大阪「やすとものどこいこ!?」（日曜後3・00）に出演。家具選びについてアドバイスした。ファイナンシャルプランナー（FP）1級の資格を持ち、“節約家”としても知られる「サバンナ」八木真澄をゲストに迎え、番組ロケで家具量販店を訪れた一行。妻から頼まれた買い物メモを手に、セラミック天板のテーブルを前にした八木は「奥さんは前からこれをほしいって言ってた」と