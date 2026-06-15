日経平均株価は大幅に上昇し、終値でも初めて6万9000円台に到達しました。【映像】最高値を更新した終値週明けの日経平均株価は午前中から全面高の展開になり、先週金曜日に比べて3000円以上上昇、取引時間中の最高値を更新しました。午前11時前には7万円まであと300円余りに迫った局面もありました。終値は先週末より3297円高い6万9317円と、3日につけた最高値を更新しました。市場関係者によれば、アメリカとイランの間