◇プロ野球セ･パ交流戦西武1ー0巨人（6月14日、ベルーナドーム）8回に同点のチャンスを広げられるか、という場面で、浦田俊輔選手がけん制死。流れを西武に渡してしまった巨人でしたが、橋上秀樹監督代行は試合後に、「リスクが高いことをやっているわけですから、たまにはハイリスクハイリターンじゃないですけど、そういうマイナスの面が出てしまうのはある程度は致し方ない」と語りました。前日の試合でも2つ、けん制が絡むア