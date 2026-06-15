ドル円は合意を受けた朝の振幅後、もみあい＝東京為替概況 週明け15日の市場でドル円は急落後に戻す展開となった。トランプ大統領が14日（日本時間15日朝）にイランとの和平協議で戦闘終結の覚書で合意したと発表。交渉を仲介するパキスタンのシャリフ首相もXで和平合意をポストした。またイランの国防・外交を統括する最高安全保障委員会も覚書で合意とイランメディアが報じている。 こうした状況を受けて朝