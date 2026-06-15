【これからの見通し】米国とイランとの覚書合意で市場のムードが一気に好転、反動や調整はどうか 米国とイランが覚書に合意した。19日にスイスにて正式な署名が成される予定だ。市場はこれを歓迎している。原油安、米債利回り低下、株高などの反応が一気に強まっている。 ただ、各市場での目覚ましい動きも、この後の海外市場での持続性については注意が必要だ。覚書の内容については、基本的に停戦合意期間の延長