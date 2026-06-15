（左から）中村敬斗、久保建英 PHOTO:Getty Images サッカー日本代表が6月14日（日本時間15日）、アメリカのダラスでワールドカップ（W杯）北中米大会グループステージF組初戦でオランダ代表と対戦。 W杯準優勝3度の強豪にMF中村敬斗（スタッド・ランス）とMF鎌田大地（クリスタルパレス）のゴールで2度追いついて2-2で引き分け、勝ち点1を獲得。森保一監督は今後へ「自信を持てる試合になった