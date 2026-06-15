サッカー北中米Ｗ杯のＦＩＦＡランク１８位の日本代表は１４日（日本時間１５日）、１次リーグＦ組初戦で同８位の強豪オランダ代表と対戦し、２―２で引き分けた。現地で海外メディアのインタビューを受け、“ジャパニーズ・イングリッシュ”で乗り切った日本人男性の動画が大バズり。その正体とは―。リポーターからマイクを向けられ、「ＩＣＡＮＮＯＴＳＰＥＡＫＥＮＧＬＩＳＨ，ＢＵＴ…ＩＡＭＥＸＣＩＴＥＤ