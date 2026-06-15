ＪＲＡは６月１５日、大阪市内で関西定例記者会見を行った。その中で動画サイト、ＳＮＳにおける無断の動画二次使用についての説明があった。今まで目視や手動で対応を行っていたが、今年から専用システムで自動検知できる外部業者と連携を開始。２０２２年から１、５、２、２３件だったＹｏｕＴｕｂｅでの削除動画の件数が、今年は現時点ですでに３８３件に達しているという。吉成公伸理事は「一定の成果は上げられているのか