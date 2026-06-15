広島の斉藤優汰投手が１６日・日本ハム戦（マツダ）で今季初先発する。北海道・岩見沢市出身の右腕。地元球団相手の登板に「あんまり結果を求めすぎないように、先を見過ぎないように」と言い聞かせた。当初は４日・日本ハム戦（マツダ）で先発予定も、２日の同戦が雨天中止でローテ再編。登板が先送りされていたが、２日の振替試合でチャンスが巡ってきた。「シーズン序盤にチャンスをいただけたので、期待に応えたい」と言葉