卵白救済！ 定番のスイーツレシピを試してみた 卵黄を使った料理を作ったあと、卵白が余ってしまい使い道に困ったことはありませんか？今回は、混ぜて焼くだけでふわふわ食感に仕上がる「カップシフォン」を実際に作ってみました。 メレンゲはツノが立つくらいしっかり泡立てる 1. ボウルに牛乳、サラダ油、薄力粉を入れて混ぜておきます。 2. 別のボウルに卵白と砂糖を入れてメレンゲを作ります。ハンドミキサーを使っ