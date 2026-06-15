シーズン2につづき推しが初回に脱落タレントの若槻千夏が、14日放送のABEMAオリジナル婚活リアリティーショー『ガールオアレディ3』#1に出演。好きな男性のタイプを告白した。【写真】「ロン毛」が決め手！若槻千夏が選んだ推しメンバー＃1では、20代“ガール”と30代“レディ”のもとに、A〜Hの名札をつけた個性豊かな8人の男性が登場。女性陣は、マジックミラー越しに男性陣を品定めした。男性陣の姿を見たスタジオMC陣も大