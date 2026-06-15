人気ゲーム『スーパーマリオ』シリーズの新作アニメ映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』（4月24日公開）が、興収75億1971万7110円を記録した。この成績は、2026年度に公開された洋画作品の記録を更新中となっている。【画像】新キャラ登場！映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』場面カットまた、全世界でも大ヒットを記録中で、公開12週目を迎えた全世界の累計興行成績は、1,002,357,423ドル（約16