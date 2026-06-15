ＪＲＡは１５日、２０２６年度の顕彰者を発表し、２０２１年２月に騎手を引退して現在は調教師の蛯名正義元騎手（５７）が選出された。騎手時代のＪＲＡ通算は２５４１勝（歴代５位）でＧ１・２６勝を含む重賞１２９勝の成績を挙げた。１９９６年天皇賞・秋でバブルガムフェローに騎乗してＧ１初制覇を達成。２０１０年にはアパパネとのコンビで牝馬３冠を成し遂げた。さらに１９９９年にはエルコンドルパサーで世界に挑戦し、