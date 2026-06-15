中国の商業宇宙企業CAS Space（中科宇航）は日本時間2026年6月15日、酒泉衛星発射センターから「力箭1号（Kinetica 1）」遥十四を打ち上げ、「文物01星」など合計8機の衛星を所定の軌道へ投入することに成功しました。打ち上げに関する情報は以下の通りです。打ち上げ情報：力箭1号 遥十四（一箭八星）・ロケット：力箭1号（Kinetica 1）遥十四・打ち上げ日時：日本時間 2026年6月15日 12時44分・発射場：酒泉衛星発射センター 東