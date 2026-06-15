タレント・蒼井そら（45）が15日までに公式X（旧ツイッター）を更新し、娘に自身と同じ職業を勧めるか?といった質問に言及した。あるユーザーから「もし生まれ変わってもまたAV女優やりますか？自分の子供にも同じ職業を勧めますか？」といった質問が寄せられた。これを受けて、蒼井は「25年前とは時代が違うからなぁ。生まれ変わった時の環境によるかなぁ」と回答。また「子どもにあえて勧めたりしないけど、子ども自身