ＪＲＡは１５日、２０２６年度の顕彰者を発表。今年の３月に調教師を引退し、現在はヘルパーとして厩務員をしている国枝栄元調教師（７１）が選出された。ＪＲＡ通算１１２３勝で通算勝利数は歴代１０位。Ｇ１・２２勝を含む重賞７０勝と輝かしい成績を挙げた。調教師時代には多くの名馬を育て、アパパネとアーモンドアイという２頭の３冠牝馬を輩出。特にアーモンドアイは国内外でＧ１・９勝をマークし、２０１８年のジャパン