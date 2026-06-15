6月15日、熊本ヴォルターズは、石川海斗と2026－27シーズンの選手契約継続に合意したことを発表した。なお、石川は2027－28シーズンまでの複数年契約を結んでいる。 東京都出身で35歳の石川は、170センチ72キロのポイントガード。日本大学を卒業後、日立サンロッカーズ東京でキャリアをスタートさせ、岩手ビッグブルズ、仙台89ERS、信州ブレイブウォリアーズ、熊本