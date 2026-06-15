6月15日、来シーズンから「B.LEAGUE ONE（Bワン）」へ参入する立川ダイスは、小玉大智、奥田雄伍との2026－27シーズンの選手新規契約に合意したことを発表した。なお、両選手とは2028－29シーズンまでの複数年契約を結んだことが明かされている。 東京都出身で現在25歳の小玉は、185センチ100キロ。東海大学を卒業後、2023年1月に信州ブレイブウォリアーズへ練習生として加入し、その