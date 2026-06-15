１５日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１６０円０４銭前後と前週末午後５時時点に比べ２０銭強のドル安・円高。ユーロは１ユーロ＝１８５円９２銭前後と同５０銭強のユーロ高・円安で推移している。 トランプ米大統領は日本時間の１５日早朝、イランと戦闘終結で合意したとＳＮＳで発信した。イランメディアも米国との覚書の文言を最終決定したと報じた。正式な署名式典は１