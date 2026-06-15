（台北中央社）アジアバレーボール連盟（AVC）が主催するバレーボール女子の国際大会「AVCウーマンズカップ」は14日、フィリピンで決勝戦が行われ、台湾は0-3で韓国に敗れ準優勝となった。台湾代表として同大会での過去最高成績となり、頼清徳（らいせいとく）総統は同日、フェイスブックで祝福した。台湾代表は13日、準決勝でカザフスタンと対戦した。平均身長180センチ台のカザフスタンを安定したサーブレシーブと戦略的な攻撃で