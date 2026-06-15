地球規模へと広がりを見せるK-POPの熱狂は、もはや韓国国内の指標だけで推し量ることは不可能だ。【写真】堂々と“パンツ見せ”も…過激さ増すK-POP女性アイドル衣装どのグループが本国で聴かれ、日本でいかに支持されているか。さらに、中国の巨大なファンコミュニティがどこに反応を示しているのか。K-POPが世界的なコンテンツとなった現在、韓国本土のチャートを眺めるだけでは、アーティストの真の勢いを把握することは難しく