山形市によりますと、きょう午前８時ごろ、山形市滑川の山林でクマ１頭が目撃されました。 【画像】クマ目撃場所 現場は滑川集会所から北西へおよそ４００メートル地点で、東北横断自動車道の北側ということです。 市が注意を呼びかけています。 ■クマ目撃場所（画像） ■６月のクマ目撃情報（山形市） 6月15日（月曜）午前10時00分頃大字柏倉地内の山林にてクマ1頭を目撃6月15日（月曜）午前8時00分頃大字滑