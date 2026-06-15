【写真】中島健人と菅田将暉が密着して笑顔でピースする2ショットを公開 中島健人が自身のInstagramを更新し、菅田将暉との2ショットを公開した ■「#17歳からの仲です」と中島が明かしたふたりの関係に視線集中 6月13日に開催された日本最大級の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』（MAJ）。アンバサダーを務めた中島と、Grand Ceremonyの司会を務めた菅田のふたりは、共に2年連続で務めている。 中島は「