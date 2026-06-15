ＨＵＭＡＮＭＡＤＥ [東証Ｇ] が6月15日大引け後(16:00)に決算を発表。27年1月期第1四半期(2-4月)の経常利益(非連結)は11.9億円となり、通期計画の47.5億円に対する進捗率は25.2％となった。 株探ニュース