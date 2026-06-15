パーク２４ [東証Ｐ] が6月15日大引け後(16:00)に決算を発表。26年10月期第2四半期累計(25年11月-26年4月)の連結最終利益は前年同期比6.0倍の296億円に急拡大し、従来の190億円の赤字予想から一転黒字で着地。 併せて、通期の同利益を従来予想の260億円→440億円(前期は159億円)に69.2％上方修正し、増益率が63.3％増→2.8倍に拡大し、従来の2期ぶりの過去最高益予想をさらに上乗せした。 会社側が発表した上期実