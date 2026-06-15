ＴＯブックス [東証Ｓ] が6月15日大引け後(16:00)に決算を発表。26年4月期の経常利益(非連結)は前の期比70.7％増の19.5億円に拡大したが、27年4月期は前期比2.8％減の19億円に減る見通しとなった。 同時に、従来未定としていた前期の期末一括配当を76円実施するとし、今期も76円を継続する方針とした。 株探ニュース