多摩川ホールディングス [東証Ｓ] が6月15日大引け後(16:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年10月期第2四半期累計(25年11月-26年4月)の連結最終利益は前年同期比29倍の18.3億円に急拡大した。 併せて、通期の同利益を従来予想の7.3億円→18.3億円に2.5倍上方修正した。 業績好調に伴い、期末一括配当を従来計画の5円→10円(前期は5円)に大幅増額修正した。 直近3ヵ月の実績である2-4月期(2Q)の連結最