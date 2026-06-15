学びエイド [東証Ｇ] が6月15日大引け後(16:00)に決算を発表。26年4月期の最終損益(非連結)は1億7900万円の赤字(前の期は3億1800万円の赤字)に赤字幅が縮小し、27年4月期は8300万円の黒字に浮上する見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である2-4月期(4Q)の最終損益は3200万円の赤字(前年同期は5800万円の赤字)に赤字幅が縮小し、売上営業損益率は前年同期の-55.3％→-27.7％に急改善した。 株探ニュース