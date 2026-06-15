ＴＨＥＷＨＹＨＯＷＤＯＣＯＭＰＡＮＹ [東証Ｓ] が6月15日大引け後(16:00)に決算を発表。26年4月期(8ヵ月の変則決算)の連結最終損益は9億円の赤字になった。なお、27年4月期の業績見通しについては売上高は62.5億円とした。 直近2ヵ月の実績である3-4月期(3Q)の連結最終損益は3.6億円の赤字となった。 ※26年4月期(8ヵ月決算)が決算期変更のため、前年同期に同じ期間がない場合は前年同期との比較を表記して