ＴｅｒｒａＤｒｏｎｅ [東証Ｇ] が6月15日大引け後(16:00)に決算を発表。27年1月期第1四半期(2-4月)の連結経常損益は3.2億円の赤字(前年同期は1.7億円の赤字)に赤字幅が拡大した。 直近3ヵ月の実績である2-4月期(1Q)の売上営業損益率は前年同期の-29.9％→-43.0％に急悪化した。 株探ニュース