15日の外国為替市場のドル円相場は午後4時時点で1ドル＝160円13銭前後と、前週末午後5時時点に比べ15銭のドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝185円85銭前後と46銭のユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース