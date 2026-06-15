2026年6月15日、中国メディアの新華社通信などは、第28回上海国際映画祭が開幕したものの、日中関係悪化の影響で日本映画の上映が全面中止となったと報じた。記事は、第28回上海国際映画祭が12日に上海で開幕したものの、今回は日本映画が1本も上映されず、過去に新作の日本映画を紹介していた「日本映画週間」も中止となり、日本人の審査員も招かれなかったと伝えた。そして、過去の上海映画祭では多くの日本映画やアニメが紹介さ