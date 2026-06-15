中国東部にある山東省曲阜市の孔子博物館でこのほど、「孔府旧蔵家具展」が開幕し、孔府所蔵の明清時代（1368年〜1912年）の家具52点が初めて体系的に整理・展示されています。その中には、清の乾隆帝が8回にわたり曲阜を訪れた際に残した孔子を祭った際の祭祀（さいし）、滞在に関連する多くの宮廷家具があります。乾隆帝から下賜された商・周時代の10点の青銅器「商周十供」、黄花梨供物台、藤心紫檀の玉座、紫檀に楠木を象眼し