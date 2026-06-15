イラン情勢の影響でサッカーワールドカップの出場が危ぶまれていたイラン代表が14日、試合会場があるアメリカ・ロサンゼルスに到着しました。サッカーワールドカップのイラン代表は、キャンプ地のあるメキシコから初戦の試合会場があるロサンゼルスに14日、到着し、会場でピッチの状態を確認するなどしました。前日会見ではイラン情勢に関する質問が相次ぎ、イラン代表のキャプテンは「政治に関する質問ばかりだ」と述べました。一