TOKYO MXで毎週火曜日21:25～21:54に放送中のゲームバラエティ番組『野田クリの野望～ゲーム天下統一への道～』。あす6月16日（火）の放送は‥。 今回はポケモンスペシャル！野田クリVSしんやの「ポケモンスタジアム」決戦にはじまり、「ポケモンバトルの集大成」と呼ばれる最新作「Pokémon Champions」で大白熱！ポケモンバトルの専門家であるゲームキャスター・Refuを解説